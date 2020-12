Live F1, diretta GP Sakhir: Bottas dovrà difendersi da Russell, ma Leclerc tenta il colpaccio

Sarà un Gran Premio decisamente particolare quello di Sakhir, che si svolge su un tracciato velocissimo e breve, un giro in meno di un minuto. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha detto che i suoi piloti Valtteri Bottas e il neo arrivato George Russell (sostituto di Lewis Hamilton fermato per Covid-19), che si dividono la prima fila, saranno liberi di giocarsela come meglio credono. Dunque, lotta aperta, nessun gioco di squadra. Per Bottas non sarà facile contenere la veemenza del giovane Russell, secondo in qualifica con un distacco dal finlandese di appena 26 millesimi. E attenzione al solito Max Verstappen, nuovamente terzo con la Red Bull-Honda, e pronto a cogliere ogni occasione che si presenterà. L'olandese ha spinto forte fin dal venerdì grazie alla power unit giapponese che su questo tracciato non ha nulla da invidiare alla Mercedes. Appena 30 millesimi lo hanno separato da Russell e 56 millesimi da Bottas. Quarto, con grande sorpresa di tutti, Charles Leclerc. In qualifica è stato strepitoso portando una claudicante Ferrari in seconda fila. Solo lui sa come ha fatto... e se il passo gara sarà similare, se la potrà giocare per la vittoria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 17:49

