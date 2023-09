GP di Singapore, le pagelle: Sainz si regala un sogno in Rosso. Leclerc bravo ma sfortunato, flop Red Bull

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio di Singapore, 15esima prova del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato di Marina Bay, in notturna, s'impone meritatamente Carlos Sainz Jr. con la Ferrari. Dietro allo spagnolo, Lando Norris con la McLaren e Lewis Hamilton su Mercedes. Quarta, invece, l'altra Rossa di Charles Leclerc.



LE PAGELLE



SAINZ JR. – voto 10: Semplicemente straordinario. Il suo sogno in Rosso è quello di milioni di tifosi. Dalla polvere all'altare per ricordare che la Ferrari è molto più di una scuderia. È un sogno. CAPOLAVORO



NORRIS – voto 7.5: La serata calda di Singapore si rivela particolarmente fruttuosa e godibile per il driver britannico. Nella parte altissima della classifica, infatti, l'aria è sempre più fresca. E appagante. ALPINO



HAMILTON – voto 7: Ci prova fino all'ultimo sospiro, così come il suo compagno di squadra Russell (finito a muro) ma deve alzare bandiera bianca pure lui. La Ferrari, stavolta, è inarrivabile. TENACE



LECLERC – voto 6.5: Presdestinato, probabilmente. Fortunato, proprio no. Ancora una volta, nel momento più succoso del gran premio, l'entrata in pista della safety-car e il conseguente pit-stop, lo spingono verso un'altra gara di rincorsa. TORMENTATO



LAWSON – voto 6: Arrivato in punta di piedi in F1, catapultato in pista per sostituire l'infortunato Ricciardo, il 21enne neozelandese dimostra di avere stoffa. Nonostante l'acclarata scarsezza dell'Alpha Tauri. FRESCO

PIASTRI – voto 5.5: Gli aggiornamenti portati in Malesia sulla McLaren, evidentemente, non l'hanno sedotto come successo, invece, col compagno di squadra Norris. MARMOREO



PÉREZ – voto 5: Al di là delle (abbastanza) sorprendenti difficoltà patite dalla Red Bull sul circuito asiatico, il messicano continua ad apparire come uno sperperatore seriale di ben di Dio. FORTUNELLO



SERGEANT – voto 4.5: Qualifiche decisamente da incubo e gara, più o meno, sulla stessa lunghezza d'onda. La trasferta a Marina Bay, alla fine, è abbastanza complicata. E disastrosa. CONGESTIONATO

