GP Abu Dhabi, le pagelle: Verstappen affamato e inarrivabile. Leclerc lotta, ma la Mercedes resta seconda: brilla Tsunoda

di Piergiorgio Bruni

Le pagelle del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul circuito di Yas Marina s'impone, neppure a dirlo, Max Verstappen con la Red Bull. Dietro al pilota olandese, la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Diciottesima posizione, invece, per Carlos Sainz Jr..



LE PAGELLE



VERSTAPPEN – voto 8: Dominio assoluto e vittoria numero 19 della stagione. Non molla nulla, neppure quando potrebbe godersi una semplice e piacevole passerella. INSCALFIBILE



TSUNODA – voto 7: Un pomeriggio da imbucato nella bagarre per le posizioni nobili. Parte bene, fa il suo senza strafare e, alla fine, si toglie pure qualche piccolo sfizio. Bravo! GHIOTTO



LECLERC – voto 6.5: Ci prova al via, e per tutto il primo giro, a infilare Verstappen. Lo strapotere Red Bull non gli impedisce di regalarsi, comunque, un gran premio intenso e di grande sostanza nel duello per il podio. ENERGICO



RUSSELL – voto 6: Con Hamilton in difficoltà tocca a lui provare a difendere la seconda posizione Mercedes nella Classifica Costruttori. Senza far stropicciare gli occhi, comunque, porta a termine la missione. PERSEVERANTE



HAMILTON – voto 5.5: Una domenica pressoché da dimenticare. Mai realmente competitivo per i primissimi posti e, forse, con un occhio alle prossime (meritate) vacanze. TURISTA



STROLL – voto 5: Escludendo le ultime 2 gare, la seconda parte di stagione del canadese è profondamente deficitaria. Non proprio in linea con le potenzialità della vettura e, forse, neppure col suo ricco cognome. MISSING



SAINZ JR. – voto 4.5: Weekend difficile per lo spagnolo. Dall'incidente nelle prove libere all'eliminazione nella Q1, il viaggio in Medio Oriente non gli ha regalato pochi sorrisi e molto traffico in pista. IMPICCIATO



ALFA ROMEO – voto 4: Il clima da ultimo giorno di scuola si vede, invevitabilmente, dalle prestazioni delle monoposto. E, sfortunatamente, fin dalle qualifiche: un misto tra un thriller e un horror. B-MOVIE

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 15:43

