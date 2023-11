GP di Las Vegas, le pagelle: Leclerc ci prova, ma Verstappen è il solito alieno. Brilla Ocon davanti a Russell, sesto Sainz Jr.

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del Gran Premio di Las Vegas, 21esima e penultima prova del Mondiale 2023 di Formula 1. In Nevada, sul nuovissimo circuito cittadino, vince il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro al 3 volte iridato, sul podio statunitense, si piazzano Charles Leclerc e Sergio Peréz. Sesta posizione, invece, per Carlos Sainz Jr..



LE PAGELLE



VERSTAPPEN – voto 8: Difficile giudicare l'ennesima, devastante, prestazione del pilota olandese. Senza avversari realmente competitivi, non può far altro che andare a caccia di record. INGORDO



LECLERC – voto 7.5: Se avesse avuto una Ferrari competitiva e ben strutturata, la storia del Mondiale 2023 sarebbe stata ben differente. Il sorpasso a Peréz, all'ultimo sospiro, è roba da campioni. GAJARDO



OCON – voto 6.5: Nella notte statunitense dimostra un'inaspettata competitività e si piazza a 2 passi dal podio. Rapportato al livello dei diretti avversari, un risultato straordinario. BRILLANTE



SAINZ JR. – voto 6: Per l'ingiusta (e ridicola) penalizzazione presa durante le prime prove libere, avrebbe meritato comunque un destino differente.

TSUNODA – voto 4.5: Pur mettendoci il solito encomiabile impegno, non riesce a iscriversi al club dei fortunati protagonisti del viaggio aziendale in Nevada. INCASINATO



NORRIS – voto 4: Fuori causa fin dal primo step delle qualifiche, fa il bis in gara andando a sbattere violentemente alla curva 12. Weekend da dimenticare e testa, probabilmente, alle prossime vacanze. SCONBUSSOLATO



LAS VEGAS STRIP CIRCUIT – voto 3: Tanto impegno e saccocce stracolme di dobloni d'oro non possono comunque giustificare l'evidente incapacità nel mettere in scena un gran premio che di credibile ha avuto soltanto gli interpreti in pista. IMPREPARATI



FIA – voto 2: Al di là degli ovvii discorsi economici, la scelta di andare a correre nella patria del divertimento, dello sfarzo (esagerato) e del gioco d'azzardo è apparsa decisamente inadatta alla tradizionalità della F1. Tant'è vero che tra tombini da sistemare e applicazioni del regolamento al limite del grottesco, il paddock si è trasformato in una polveriera. ASSOLDATI

