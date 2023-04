GP Formula 1 d'Azerbaijan, le pagelle: Pérez ordinato e vincente. Leclerc primo podio stagionale, Sainz opaco. Verstappen paziente e ragioniere

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio d'Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato cittadino di Baku, vince Sergio Pérez con la Red Bull. Alle sue spalle il compagno di scuderia Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc, al primo podio stagionale.



PÉREZ – voto 8: Stavolta non fa regali e sconti a nessuno. Soprattutto all'amico/nemico Verstappen. Vince la tappa azera, ma è soltanto un'equa distribuzione del bottino all'interno della Red Bull. STRUTTURATO



VERSTAPPEN – voto 7.5: Ci mette appena 3 tornate per addentare la Ferrari di Leclerc e mettersi in modalità pilota automatico fino al traguardo. In mezzo una safety car decisamente sanguinosa per lui e un Pérez alquanto esuberante. CORIACEO



ALONSO – voto 7: Quello che non fa in qualifica, lo recupera in gara. E con gli interessi. Vederlo correre, combattere, inserirsi tra i primissimi, dare suggerimenti via radio al compagno di team Stroll, è davvero una dolce melodia. ANGELICO



Rappresenta, quasi alla perfezione, il momento storico che sta (ri)vivendo la Ferrari. Il futuro, almeno quello prossimo, non potrà che essere uguale a questo presente da comprimario a ridosso delle Red Bull. Tuttavia, ci mette cuore e grinta. Non poco. APPASSIONATO



SAINZ JR. – voto 6: Fine settimana un pelino complicato per lo spagnolo. Tra ricerca dell'assetto, ataviche difficoltà con le gomme e qualche piccola distrazione personale, porta comunque a casa 10 punti. Giusto quelli. ORDINARIO



RUSSELL – voto 5: Nonostante il duello rusticano nella Sprint Race con Verstappen, accompagnato da annessa parentesi chiarificatrice (?), il suo weekend è paragonabile a una scampagnata sotto la pioggia. NERVOSETTO



BOTTAS – voto 4.5: Male in partenza, quando nella bagarre perde 5 posizioni, anonimo e scarico durante tutto il gran premio. Ma quest'Alfa Romeo non è facilmente addomesticabile. INTROVABILE



DE VRIES – voto 4: Il primo a sfiorare una barriera, rompere il braccetto dell'anteriore sinistra e mandare in pista la safety car. Protagonista, per certi versi. IMPRECISO

