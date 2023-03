GP Arabia Saudita, le pagelle: Perez perfetto, Verstappen sfiora l'impresa. Leclerc fa il possibile, Norris smarrito

di Fabrizio Ponciroli

Queste le pagelle del Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato di Jeddah, la vittoria è andata a Sergio Perez, davanti ad un indemoniato Max Verstappen. Fernando Alonso chiude terzo, Ferrari in ritardo.

PEREZ – voto 9: Conquistata la seconda pole in carriera, sempre a Jeddah, il messicano supera ogni difficoltà, compresa una safety car, e, soprattutto tiene dietro Verstappen. Vittoria più che meritata. PERFETTO

VERSTAPPEN – voto 8: Tradito in qualifica dal semiasse, va ad un passo dal miracolo: dalla 15a posizione, chiude alle spalle solo di Perez. Il pilota migliore sulla monoposto migliore. INDEMONIATO

ALONSO – voto 7: Partito dalla prima fila (39a volta in carriera), l’eterno Fernando è fin troppo carico e si becca cinque secondi di penalizzazione al via. Alla fine è bravo ad arrivare terzo ma rovina tutto con l'errore che gli nega il secondo podio consecutivo. Prima punito, poi riabilitato ETERNO

RUSSELL – voto 6,5: Con la penalità di Alonso conquista l'ultimo gradino del podio e davanti al compagno di squadra Hamilton (non si fa mai intimidire). Il britannico conferma di avere doti importanti, gli manca una Mercedes vecchio stile. DETERMINATO

LECLERC – voto 6: Penalizzato di 10 posizioni in griglia, combatte con chiunque e, alla fine, chiude con la settima posizione. Poteva andare meglio ma decisamente anche peggio. RIMANDATO

HAMILTON – voto 5,5: Nervoso e senza grip. Si lamenta tanto via radio, non si sente a suo agio e lo si nota. FRUSTRATO

SAINZ JR – voto 5,5: Non la migliore prestazione della sua carriera. Viene sorpassato, anche facilmente, ma ha almeno il merito di non arrendersi. SILENZIATO

PIASTRI – voto 5: Dopo aver deluso all’esordio in Bahrain, il rookie fenomeno danneggia l’ala anteriore al via e compromette la sua gara. Un inizio di stagione in salita e con il freno tirato. DISILLUSO

STROLL – voto 4: Poteva essere la sua gara, si trasforma tutto in un vero e proprio incubo, con tanto di forzato ritiro. DELUSO

NORRIS - voto 4: La McLaren non sarà un fulmine ma il pilota britannico sembra completamente sfiduciato. Nessuna reazione. SMARRITO

