Ferrari e Leclerc, il matrimonio continua: prolungato il contratto. «Il sogno resta il titolo mondiale con la Rossa»

Continua il matrimonio tra la Ferrari e Charles Leclerc. Lo annuncia la scuderia di Maranello che continuerà a gareggiare per la squadra italiana anche nelle prossime stagioni (senza specificare quante) del mondiale di Formula 1. «Credo che il meglio debba ancora venire - commenta il pilota monegasco - e non vedo l'ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire».

«Il legame di Charles con la Scuderia - afferma il team principal della Ferrari Fred Vasseur - va oltre quello di un pilota con il suo team: Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante. Il Dna della nostra azienda così come i suoi valori sono parte di lui ed è stato dunque naturale trovarsi d'accordo sul rinnovo della nostra collaborazione.

