Gina Schumacher, la figlia di Miachael si sposa a Maiorca: l'ex campione F1 ci sarà? Le nozze in estate

Gina Schumacher, la figlia di Michael Schumacher, si sposa con il fidanzato Iain Bethke. Il matrimonio è previsto in estate, sostiene il quotidiano tedesco Bunte. Non c'è ancora una data precisa, ma si conosce la location: la villa a Maiorca che la famiglia Schumacher acquistò da Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Per l'evento sarebbe già al lavoro un wedding planner. La domanda, che in Germania rimbalza tra magazine e tv, è la seguente: ci sarà anche il Kaiser?