F1 GP Messico, le pagelle: Verstappen professore, Leclerc fa il possibile. Hamilton ruspante. Norris tenace

di Daniele Petroselli

Vittoria, neanche a dirlo, per Max Verstappen per nel GP del Messico di F1. Alle sue spalle Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarto posto per Carlos Sainz davanti a Lando Norris, partito dal fondo, e George Russell. Settimo un incredibile Daniel Ricciardo davanti a Oscar Piastri.

VERSTAPPEN - voto 9: non fa una gara strabiliante, ma impressiona per lucidità e ritmo martellante quando si ritrova davanti. E poi ha la fortuna del campione, quando arriva la safety car e può entrare ai box per cambiare di nuovo le gomme e beffare le Ferrari. Raggiunto Prost come numero di vittorie, 51. PROFESSORE

HAMILTON - voto 8: in alcuni tratti è sembrato il Lewis dei tempi migliori, con una gestione perfetta e sorpassi decisi, oltre al colpo del giro veloce nel finale. Il talento c'è sempre, manca però il colpo della stagione. Certo è che lui nelle ultime gare sta tenendo a galla la Mercedes nella lotta con Ferrari per il secondo posto nel Mondiale. RUSPANTE

NORRIS - voto 7,5: parte con la soft ma ha difficoltà nelle prime fasi ad andarsene velocemente in top ten, poi dopo la bandiera rossa partenza horror e rimonta che c'è e anche spettacolare. E per come si era messa la situazione, è andata di lusso. Che rimpianto. Se non fosse partito dal fondo...TENACE

LECLERC - voto 7: è vero, è l'ennesima pole non sfruttata, ma con un Verstappen così stargli davanti al via vale pochissimo. Il contatto iniziale con Perez per fortuna non lo condiziona troppo, ma dopo la bandiera rossa non riesce mai ad avere la stessa consistenza del primo stint. Ottenuto il massimo possibile in queste condizioni. Speriamo sia un segnale per un finale di stagione più positivo. MASSIMIZZATORE

SAINZ - voto 6,5: lucidissimo al via nell'evitare il caso che si è crreato davanti a lui. Non era al top come assetto ma ha comunque portato a casa una prestazione importante, senza squilli ma di sostanza. CONSISTENTE

RUSSELL - voto 5,5: ha pagato per tutto il fine settimana dazio a un Hamilton che è sembrato a tratti quello dei tempi migliori. Dopo la ripartenza sembrava potersi creare un'altra gara invece Sainz lo ha tenuto a bada molto bene e anzi, ha subito anche il sorpasso del rimontante Norris. DELUDENTE

PIASTRI - voto 5,5: sicuramente fa meglio del compagno di box, però ci si aspettava qualcosa di più dal pilota McLaren, viste anche le ultime prestazioni della macchina. Ci sarà da ripartire subito e dimenticare il weekend messicano. BLOCCATO

PEREZ - voto 4: parte bene, si butta all'esterno di Leclerc per cercare il colpo grosso sul monegasco e Verstappen, ma poi va a chiudere la curva come se non ci fosse nessuno, dimenticandosi che a sandwich c'era la Ferrari. Contatto inevitabile, così come il ritiro. Delusione per lui e per i tifosi messicani, ma ancora una volta si fa prendere dall'euforia del momento. FOCOSO

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 23:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA