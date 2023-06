F1 Canada, le pagelle: Verstappen imperiale, Hamilton di nuovo martellante. Leclerc ritrovato, Sainz rinfrancato

di Daniele Petroselli

Va a Max Verstappen il GP del Canada di F1. Per l'olandese vittoria numero 41 in carriera. A completare il podio Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Quarto e quinto posto per Charles Leclerc e Carlos Sainz.

VERSTAPPEN - voto 8,5: vince ma in realtà non in maniera così dominante come in altre occasioni. Però comunque l'olandese continua la sua marcia trionfale verso quello che ormai sembra già scontato come il terzo titolo di fila. Riuscirà qualcuno a fermarlo almeno una volta? Intanto lui raggiunge come vittorie uno come Ayrton Senna, un mito. E a grandi falcate anche lui ci sta entrando. IMPERIALE

ALONSO - voto 7,5: mette pressione a Verstappen e non si fa intimidire da un Hamilton in grande spolvero alle sue spalle. Sembra essere entrato in una fase in cui ormai non teme nessuno e aaspetta solo che qualcuno sbagli per approfittarne. Meriterebbe tanto la vittoria. SPAVALDO

HAMILTON - voto 7,5: bello rivederlo come ai vecchi tempi in pressione su un leone come Alonso. In modalità martello almeno fino a qualche giro dal termine, l'inglese comincia a dare segnali veri di fiducia in questa Mercedes che ha amato poco dal primo momento. MARTELLANTE

ALBON - voto 7,5: con una Williams sempre lontana parente di quella dell'epoca d'oro, ottiene una decima posizione in qualifica ma poi in gara riesce a lottare come un leone per quella top ten che per questi team è manna dal cielo. SORPRESA

LECLERC - voto 7: un disastro in qualifica, ma poi alla fine la Ferrari azzecca per una volta la strategia e rientra in corsa riuscendo a tenere il ritmo dei migliori. Finalmente un segnale positivo dagli aggiornamenti. Certo, serve un salto in avanti ulteriore, ma con una gara del genere anche il furioso Charles torna a sperare per il futuro. Quantomeno per tornare costantemente sul podio. RITROVATO

SAINZ - voto 7: come sopra, lo spagnolo riesce a tenere il ritmo di chi sta davanti e ora servirà trovare una costanza di rendimento in gara. E soprattutto non sbagliare in qualifica, perché partire davanti nei prossimi GP sarà fondamentale, soprattutto se veramente la Ferrari ha trovato il bandolo della matassa con le gomme. RINFRANCATO

RUSSELL - voto 5: parte bene, prova a giocarsi il podio poi va a muro ma è graziato nel rimanere miracolosamente in pista senza troppi danni. Riparte da dietro ma riesce a recuperare posizioni ma alla fine è costretto al ritiro. Occasione sprecata. Che cominci a sentire la pressione di Lewis? IMPAZIENTE

PEREZ - voto 5: ha la stessa Red Bull di Verstappen ma sembra guidare un'altra macchina. Da almeno un paio di GP sta deludendo il messicano, che fatica a tenere il ritmo della Ferrari nella seconda parte di gara seppur con il vantaggio della gomma. Che succede? Perché così la Red Bull ci mette poco a cambiare idea su di lui. SGONFIATO

