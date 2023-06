Gp Canada, diretta: Verstappen comanda su Alonso, Hamilton si avvicina e allunga su Leclerc

di Massimo Costa

63° giro - Alonso ha guadagnato decimi preziosi su Hamilton, Perez ha tirato i remi in barca e rimane lontano dalla quinta posizione di Sainz

61° giro - Il divario tra Alonso e Hamilton si è stabilizzato sul secondo e mezzo

59° giro - Hamilton è a 1"4 da Alonso, Leclerc si allontana ed è a 5"6 dal pilota Mercedes

57° giro - Verstappen porta a 7"6 il vantaggio su Alonso che vede avvicinarsi Hamilton, ora a 1"8. La top 10 vede anche Leclerc Sainz Perez Albon Ocon Bottas Norris

56° giro - Hamilton ha cominiciato a spingere e si è portato a 2"3 da Alonso lasciando Leclerc a 4"7

55° giro - La rimonta di Russell è finita, problemi tecnici lo costringono a ritirarsi ai box

51° giro - Verstappen ha 6" su Alonso il quale ha un vantaggio di 3"5 su Hamilton. L'inglese ha 3"4 su Leclerc che ha 2"6 su Sainz. Dietro lo spagnolo c'è Perez a 4"8

Grande rimonta di Russell che da ultimo dopo l'urto contro il muro è ottavo ed ha nel mirino Albon

45° giro - Verstappen +4"6 Alonso +9"4 Hamilton +12"6 Leclerc +14"9 Sainz +18"2 Perez, più lontano Albon Russell Ocon Bottas Norris Stroll Piastri Gasly Hulkenberg Tsunoda Zhou Magnussen DeVries

Secondo pit-stop per Verstappen, gomme medie

La situtazione: Verstappen Alonso Hamilton Leclerc Sainz Perez Albon Russell Ocon Bottas Norris Stroll Piastri Hulkenberg Gasly Tsunoda Zhou DeVries Magnussen

42° giro - Anche Alonso prende la via dei box e riparte con le dure

41° giro - Hamilton ai box, riparte con le medie

40° giro di 70 - Pit-stop anche per Leclerc mentre Perez supera Albon per il sesto posto

39° giro - Prima sosta per Sainz che cambia le medie per le dure

38° giro - Perez e Piastri ai box. Media per il messicano, dura per l'australiano

Ocon e Bottas ai box con Magnussen. I primi due gomme dure, il danese la media

36° giro - Tsunoda ai box, De Vries attacca Magnussen, ma i due vanno lunghi e ripartono dopo retromarcia

34° giro - Secondo pit-stop per Gasly, gomme dure

33° giro - Anche Zhou mette un secondo set di dure

32° giro - Secondo pit-stop di Hulkenberg che rimonta gomme medie

Leclerc e Sainz proseguono con le gomme medie, unici a farlo. Senza pit-stop anche Perez che è partito con le hard e Magnussen

31° giro - Verstappen porta a 4"4 il vantaggio su Alonso e 6"9 su Hamilton

Hamilton non ha il passo di Alonso che ha messo un vantaggio di 2"6

29° giro - Albon scavalca Magnussen per l'11esimo posto

25° giro - Verstappen +3"4 Alonso +4"6 Hamilton +6"5 Leclerc +7"8 Sainz +11"5 Perez +17" Ocon +18"5 Bottas +19"3 Norris poi Piastri Magnussen Albon Tsunoda Zhou Hulkenberg Stroll DeVries Gasly Russell

Piastri passa alla prima curva Magnussen ed entra in Top 10

Lungo di Albon che viene passato da Piastri

Alonso passa Hamilton con un gran bel sorpasso e sale secondo

22° giro - Si ripropone il duello tra Hamilton e Alonso, Sainz è vicinissimo a Leclerc

Norris supera Magnussen per la nona posizione

Lungo di Piastri all'ultima variante e viene passato da Albon

19° giro - Verstappen "strappa" prendendo 1"5 di vantaggio su Hamilton, Alonso è a 2"4, Leclerc a 3"8, Sainz a 4"7, Perez a 6"3

Verstappen tiene bene la prima posizione, Hamilton contiene Alonso, dietro duello tra i due piloti McLaren con Norris che supera Piastri per la decima piazza

La SC rientra, pronti a ripartire

Sempre in pista la SC, si cerca di ripulire la pista alla curva 9 dove Russell ha picchiato

Non fermandosi ai box per montare le gomme dure, Leclerc e Sainz sono ancora sulle medie ed hanno guadagnato posizioni: Leclerc è quarto, Sainz quinto.

Russell arriva ai box e i meccanici Mercedes riescono a riparare rapidamente la vettura per permettergli di rientare in gara seppur ultimo

Rischio ai box dopo il cambio gomme quando Hamilton rientra in corsia poco davanti ad Alonso

Safety-car, Verstappen Hamilton Alonso Ocon Piastri Norris Albon Zhou ai box. Le due Ferrari rimangono in pista

Russell colpisce il muretto e danneggia irreparabilmente la sua Mercedes

12° giro - Hulkenberg, Stroll e DeVries ai box per il cambio gomme, tutti ripartono con le hard

11° giro - Ai box Gasly che passa dalle soft alle hard

Bello il confronto tra Hamilton Alonso e Russell racchiusi in 1"5

Concluso il periodo di VSC, Verstappen ha cominciato a spingere forte e ha messo Hamilton a 3"2, il quale deve guardarsi da Alonso

8° giro - Virtual safety car per permettere ai commissari di togliere dal tracciato la Williams di Sargeant

Problemi per la Williams di Sargeant che deve ritirarsi

Piastri va all'attacco di Hulkenberg e lo supera per il sesto posto

7° giro - Alonso sta cercando di attaccare Hamilton, ma fino ad ora non riesce a prendergli in pieno la scia

5° giro - Verstappen non riesce ad allungare più di tanto su Hamilton che è a 1"5, terzo Alonso a 2"5, a 4" Russell, più lontano Ocon Hulkenberg che tiene la posizione con la Haas ed è davanti alle due McLaren di Piastri e Norris.

Già ai box Tsunoda, Verstappen precede Hamilton Alonso Russell Ocon Hulkenberg Piastri Norris Leclerc Albon Sainz Perez Gasly Stroll Magnussen Bottas DeVries Sargeant Zhou Tsunoda

Magnussen deve tagliare l'ultima variante per evitare di tamponare Perez e Sainz in bagarre

Verstappen parte bene in testa, dalla seconda fila a razzo scatta Hamilton che supera Alonso in prima fila. Leclerc è nono, dietro grande duello tra Perez e Sainz per l'11esimo posto

A Montreal sono le 14 e inizia il giro di formazione. Pista asciutta dopo la pioggia intensa di venerdì e sabato. Non è previsto l'arrivo della pioggia. Tribune completamente piene, 18 gradi la temperatura aria, 32 quella dell'asfalto.

Perez, Magnussen e Bottas partono con le gomme dure, probabilmente puntando a una sola sosta. Con le soft il solo Gasly, tutti gli altri con le medie

Subito un brivido in casa Ferrari dove si è dovuto sistemare, in griglia di partenza, il fondo della monoposto di Leclerc, danneggiatosi.

Non lo dice, ma sa bene di avere già il Mondiale 2023 in tasca, anche se non siamo nemmeno giunti a metà campionato. Max Verstappen quindi, è alla ricerca di obiettivi che gli permettando di tenere alta la concentrazione e il primo che si pone davanti a lui è quello del numero delle vittorie. Se conquisterà anche il GP del Canada, l'olandese della Red Bull raggiungerà i 41 successi eguagliando Ayrton Senna in questa particolare classifica. Davanti a loro nella graduatoria ci sono Alain Prost con 51 vittorie, poi Sebastian Vettel con 53, Michael Schumacher con 91 e Lewis Hamilton a quota 103. Se Prost e Vettel possono essere raggiungibili anche durante quest'anno, più impegnativo arrivare a Schumacher e Hamilton. Ci vorrà tempo.

Intanto, Verstappen ha gettato le basi per prendersi anche la gara di Montreal. All suo fianco scatta Fernando Alonso con una Aston Martin-Mercedes sviluppata ulteriormente e intenzionata come non mai a fare lo sgambetto alla Red Bull. Seconda fila tutta per la Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell, poi la grande sorpresa della qualifica (svoltasi con la pioggia) di Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari. Il tedesco doveva essere al posto di Alonso in prima fila, avendo segnato il secondo crono sabato, ma è stato penalizzato di tre posizioni per non avere rallentato l'andatura durante l'esposizione di una bandiera rossa per incidente ad Oscar Piastri. La Ferrari è in quinta fila, decima piazzola, con Charles Leclerc, che non ha sfruttato bene le gomme intermedie, e Carlos Sainz 11esimo anziché ottavo per via di una penalità. Ha ostacolato nel Q1 Pierre Gasly.

