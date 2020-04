La maglia di Zoff mondiale nella leggenda per France Football

Immagini che hanno fatto la storia,

colori che restano impressi nella memoria. È un amarcord

malinconico, in tempi di coronavirus, quello della rivista

France Football che ha dedicato la copertina del suo ultimo

numero alle maglie «entrate nella leggenda», non perché più

belle, ma in quanto riconoscibili, icone di questo sport, sia di

club sia delle nazionali.

Una classifica vinta dall'Ajax di inizio anni Settanta, forse

la sola squadra immediatamente riconoscibile anche ai tempi

della tv in bianco e nero. E chi non ricorda l'arancione

dell'Olanda 1974, «una macchia di colore mai vista». L'Italia

appare sette volte su 50, anche grazie alla 'doppiettà del

Napoli, 20/o con la maglia della vittoria in Coppa Uefa nel 1989

e 44/o con quella del primo, storico, scudetto del 1987. «C'è un

romanticismo nel paragonare il tono celeste della maglia del

Napoli a quello dell'acqua del golfo» sottolinea la rivista. Il

club italiano meglio piazzato è la Juventus del periodo '83-'85,

ottava: «Chi sapeva che Ariston fosse un marchio di

elettrodomestici prima che il suo nome diventasse popolare sulla

maglia della Juve? E chi conosceva Kappa?». Al 14/o posto il

Milan del 1989-'90, al 23/o la Sampdoria spumeggiante dello

scudetto 1990-'91.

Una maglia, però, si distingue tra tutte. Non è stata

indossata da una squadra, ma da un solo giocatore. È quella con

cui Dino Zoff vinse il Mondiale del 1982. Una polo grigio

chiaro, con il colletto ed i polsini blu. Emanava «carisma e

un'aura da capitano».

«Quella della finale la conservo ancora - sorride al telefono

il grande ex n.1 - Mi fa grande piacere che France Footbll

l'abbia inserita nella sua classifica. Era una tenuta davvero

elegante, la mia 'corazzà ».

A guardarla oggi ha un aspetto un pò rétro, ma internet

straripa di repliche. «Ad inizio carriera giocavo sempre con la

maglia nera - ricorda ancora - ma si confondeva spesso con

quella degli arbitri e così, ero già alla Juventus, passai al

grigio. Che poi era appunto il colore del portiere in

Nazionale».

«Con le maglie ho sempre avuto un rapporto speciale -

sottolinea Zoff - Fanno parte delle tradizioni del calcio, per

me è un aspetto importante. Oggi si cambiano in continuazione,

ma così si perde la storia».

Il tributo di FF fa riemergere un aneddoto di inizio carriera:

«Campionato '61-'62, preistoria - sorride ancora - Con l'Udinese

giocavo in trasferta a Torino, contro la Juventus. Quel giorno

gli avversari erano in nero, come me. Così mi feci prestare la

maglia del loro secondo portiere. Bianca, dovemmo scucirgli lo

scudetto. All'epoca non immaginavo che da lì a qualche anno

