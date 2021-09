Granit Xhaka positivo al Covid, lo svizzero aveva rifiutato il vaccino. Salta il match con l'Italia

Granit Xhaka positivo al Covid. Il centrocampista svizzero di origine albanese, per tutta l'estate obiettivo della Roma di Mourinho ma rimasto all'Arsenal, aveva esplicitamente rifiutato di farsi somministrare il vaccino.

Granit Xhaka, ora, resterà in isolamento e, se anche un altro tampone dovesse confermare la positività, dovrà rinunciare alle partite di qualificazione ai Mondiali, tra cui la sfida con l'Italia di domenica prossimo. Lo ha comunicato la Federcalcio svizzera. L'annuncio che Xhaka è risultato positivo al Covid ha suscitato interrogativi sulla stampa svizzera, che ha ricordato come il centrocampista (e capitano della selezione elvetica) fosse l'unico giocatore della Nazionale a non essere né vaccinato, per essersi rifiutato, né immunizzato contro il virus.

«Xhaka si è svegliato questa mattina e aveva qualche sintomo, in particolare mal di testa. Abbiamo deciso di sottoporlo a tampone rapido, che ha dato esito negativo. Ma il medico ha voluto effettuare una verifica tramite tampone Pcr che ha rivelato la positività poco prima che partissimo dall'albergo». Così, intervistato all'emittente elvetica RSI, il direttore della comunicazione della federcalcio svizzera, Adrian Arnold, parla del caso del calciatore 'no vax' e della sua positività al Covid.

«Domani Granit farà un altro test per capire se la positività è confermata - ha aggiunto Arnold -, intanto non era necessario mettere la squadra in quarantena, perché sono tutti stati vaccinati e hanno il green pass». Ma quindi solo Xhaka non si era vaccinato? «Sì, è l'unico della rosa della nazionale per questa serie di partite a non essersi vaccinato, per scelta - la risposta del portavoce -. Abbiamo lasciato la decisione sul vaccino a ogni giocatore, proprio come qualsiasi altra persona in Svizzera. Qui ognuno ha il diritto di scegliere e Xhaka ha deciso di non farlo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 20:00

