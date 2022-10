Vinicius e le foto con i fan: sì alle ragazze, poi caccia via un ragazzo. Il video divide TikTok

La celebrità, si sa, ha i suoi vantaggi. Ma l'essere sempre sotto ai riflettori, in alcuni casi, può anche ritorcersi contro. Ed è proprio quanto è accaduto a Vinicius Jr, attaccante 22enne del Real Madrid, che è stato immortalato in un video su TikTok, divenuto subito virale e che sta facendo discutere il web.

Le priorità

Nel video condiviso sulla nota piattaforma social preferita dai più giovani, si vede l'attaccante madridista intento a fare delle foto con una fan. Lei bella e provocante ha ottenuto lo scatto con il campione che lo scorso 28 maggio, con un suo gol, ha regalato la Champions League al suo Real Madrid. Poi ad avvicinarsi è un ragazzo che, Vinicius Jr, allontana con fare scocciato per favorire uno scatto con un'altra bellissima fan. Il video, condiviso da @javiermadrizzz ha subito riscosso un enorme successo, ma sta facendo molto discutere.

Web diviso

Il TikTok ha subito fatto il giro del mondo, ricondiviso da molte pagine su Facebook e non solo. E gli utenti, in questo caso, non sembrano trovare un accordo. In molti hanno reputato il video molto divertente, complice una passione sfrenata di Vinicius Jr per le belle ragazze. Ma tanti altri hanno reputato il suo agire quantomeno fuoriluogo. Consapevole di essere ripreso dai cellulari dei presenti, infatti, il suo gesto è apparso sconsiderato. «Un fan è un fan, qualsiasi sia il suo sesso», scrive un utente rimasto sbalordito dal gesto del campione. «Che tristezza. Le foto solo con le donne... Magari lui era veramente un tifoso a cui poteva regalare un sorriso», fa eco un altro. Ma c'è anche chi ipotizza che fosse una gag preparata per far ridere: «È evidente che siano amici. Il ragazzo la prende a ridere e anch echi è intorno... fatevela una risata». E con tutto il clamore che il video ha suscitato, chissà se nelle prossime ore il campione brasiliano interverrà per spiegare al mondo quale sia la verità che cela dietro al video.

