Dybala, c'è la lesione: si ferma per un mese, anche i Mondiali a rischio

di Francesco Balzani

Mai ‘na Joya. Il giorno dopo la vittoria sul Lecce c’è poca voglia di sorridere a Trigoria. L’infortuno patito da Paulo Dybala al momento di calciare il rigore da tre punti si sta rivelando addirittura più grave del previsto. Ieri l’argentino si è sottoposto a una prima ecografia a Trigoria che ha confermato la presenza di una lesione al quadricipite sinistro. Il versamento alla coscia era molto esteso e lo staff medico giallorosso ha suggerito al calciatore di aspettare questa mattina per la risonanza che stabilirà l’entità e la profondità della lesione. Lo stop previsto non sarà comunque inferiore ai 30 giorni, il che vuol dire addio 2022 proprio come aveva preannunciato ieri Mourinho. Dybala salterà 9 partite (sei di campionato e tre di coppa) tra cui la sfida al Napoli e il derby con la Lazio che è la sua vittima preferita in serie A. Piccola speranza per il Mondiale ma solo se la lesione non sarà di 2° grado. Nel caso lo fosse lo stop potrebbe durare anche 6-7 settimane. E quindi addio Albiceleste con Messi e compagni. Un dramma per la Joya che voleva essere in Qatar a tutti i costi.



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 06:50

