Mbappè vuole lasciare il Psg? La notizia scuote la Francia: «Via a gennaio, si sente tradito»

La finestra di calciomercato invernale si avvicina e all'orizzonte si intravede un terremoto che promette di rivoluzionare le big del calcio europeo. Kylian Mbappé sarebbe pronto a lasciare, fin da subito, il Paris Saint Germain. E la causa di questa separazione prematura sarebbe il fatto che il fenomeno francese si è sentito tradito dalle mosse di mercato del club.

Lo scoop

Lo scoop di calciomercato arriva dalla Francia, più precisamente da Parigi. A rivelare il malumore crescente di Kylian Mbappé è stato Le Parisien, che conferma l'indiscrezione lanciata da RMC Sport. Un mal di pancia nato dopo il caos estivo che ha visto il fenomeno francese vacillare di fronte all'offerta del Real Madrid e che da quel momento ha portato a incrinare sempre di più il rapporto con la società transalpina. Nello specifico il fuoriclasse francese si sentirebbe tradito dalle mosse del suo club e, in particolare, del presidente Nasser Al-Khelaifi e del direttore della Lega calcistica del Qatar, Antero Henrique, che si è occupato personalmente del mercato estivo.

Un addio condiviso?

Kylian Mbappé, che lo scorso maggio aveva prolungato il suo contratto con il club parigino, ha manifestato piuttosto apertamente il suo malcontento nelle ultime apparizioni del PSG. Mbappé, in particolare, non gradirebbe la sua posizione in campo: preferirebbe agire da esterno sinistro per essere più libero di svariare, e non da attaccante centrale. Ma potrebbe non essere l'unico con le valigie in mano in casa Paris Saint Germain. In questo vero e proprio caos si aggiunge anche la posizione complicata di Luis Campos, il consigliere sportivo del presidente, che a sua volta sarebbe in rotta con il club e potrebbe clamorosamente lasciare il club nei prossimi mesi. Adesso la domanda che gli appassionati di calcio, e non solo, si fanno è soltanto una: chi riuscirà ad accaparrarsi il talento cristallino di Kylian Mbappé? I radar delle big d'Europa sono già in funzione...

