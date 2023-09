Turchia, Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Nazionale: contratto di tre anni

di Redazione web

Vincenzo Montella è pronto per una nuova avventura sportiva: allenerà la Nazionale Turca. Dopo avere guidato squadre come la Roma, la Fiorentina, la Sampdoria e il Milan, il mister napoletano volerà a Istanbul dove siederà sulla panchina della nazionale per rivestire, quindi, il ruolo di Commissario Tecnico. L'annuncio ufficiale è stato dato su Twitter dalla Federcalcio turca.

Vincenzo Montella nuovo CT della Turchia

Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio della Turchia. «Benvenuto Vincenzo Montella», è l'annuncio su Twitter della Federcalcio turca. Con l'allenatore italiano è stato firmato un contratto triennale. Il tecnico 49enne, che ha lavorato per l'Adana Demirspor nelle ultime due stagioni, ha allenato in precedenza club di Serie A e Liga tra cui anche, oltre a quelle citate in precedenza, Catania e Siviglia. Dopo la separazione da Stefan Kuntz, la Federcalcio turca ha quindi scelto il nuovo allenatore della Nazionale.

Le reazioni del web

I tifosi turchi hanno appreso da Twitter il nuovo ruolo di Vincenzo Montella all'interno del loro panorama calcistico e lo hanno accolto molto calorosamente. Il tweet ha, infatti, raccolto moltissimi like e commenti. Ora, solo il campo dirà se la decisione presa dalla Federcalcio turca è stata quella giusta o meno.

