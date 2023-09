«Molestata in metro a Milano dai tifosi del Newcastle, mi hanno messo le loro mani dappertutto»

di Redazione web

«È stato orribile, avevo le mani dappertutto: non può succedere una cosa del genere». È la denuncia choc della giornalista Giovanna Fumarola, che ha rivelato di essere stata molestata lo scorso martedì pomeriggio da alcuni tifosi del Newcastle a bordo di un treno della linea della metro M5, la Linea Lilla, diretto a Lotto, ha raccontato a La Repubblica. I tifosi del club inglese, a Milano per il match Milan-Newcastle, hanno creato disordine e problemi al capoluogo lombardo.

Giovanna Fumarola in metro con i tifosi del Newcastle

La giornalista racconta di essere salita sul treno a Bicocca: «Fino a Garibaldi è filato tutto liscio. Lì sono saliti tantissimi tifosi del Newcastle. Erano ubriachi, a petto nudo, cantavano a squarciagola, saltavano e battevano le mani contro i finestrini. Il treno è rimasto fermo per diversi minuti», ha detto Fumarola alla stampa.

La giornalista, dopo una vana chiamata alla polizia – «non riuscivo a sentire nulla al telefono: c'era troppo caos», ha detto –, è rimasta sul treno della metro.

Il racconto della presunta violenza

«In quel momento, ho pensato solo a scendere il prima possibile, cioè alla fermata Monumentale. Lì mi sono alzata stringendo la borsa a me e ho cercato di farmi largo tra i tifosi: mi hanno palpeggiata ovunque, è stata una cosa orribile.

In merito all'eventualità di presentare denuncia contro i suoi aggressori, Fumarola, ha detto: «Dovrei presentare una querela contro ignoti: non saprei riconoscere quelli che mi hanno molestata. Mi resta una sensazione sgradevolissima per quello che è successo», ha concluso.

