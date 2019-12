Fiorentina, Montella esonerato: Iachini o Di Biagio i nomi seguiti da Commisso

Sabato 21 Dicembre 2019, 11:37

non è più l'allenatore della. Dopo ladi ieri sera contro la, il club ha deciso di sollevare dall'incarico l'Aeroplanino che stamttina aveva comunque diretto l'allenamento dei Viola. «comunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima squadra - si legge nella nota ufficiale - La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore».«La Fiorentina ringraziaed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera - prosegue la società - Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra». Al momento sembra una volata a due con Beppe Iachini in leggero vantaggio sull'ex ct dell'Under 21 Gigi Di Biagio.