Carlo Ancelotti nuovo allenatore dell'Everton: l'annuncio ufficiale del club di Liverpool

Sabato 21 Dicembre 2019, 12:52

ritorna in Premier League: la notizia era nell'aria, ma ora è giunto anche l'annuncio ufficiale. Il tecnico di Reggiolo, infatti, dopo l'esonero dal Napoli è diventato il nuovo allenatore dell', che in Inghilterra aveva già allenato il Chelsea, torna quindi nel campionato più bello e ricco al mondo dopo aver accettato la proposta dell'. Il tecnico ha firmato per quattro stagioni e mezzo: il contratto durerà fino alla fine della stagione 2023-24.Come fa sapere l', il neo-allenatoreoggi sarà a Goodison Park per assistere alla sfida contro l'Arsenal (che nei giorni scorsi aveva intavolato trattative per offrirgli la panchina) e conoscere la squadra. Domani, invece, Ancelotti dirigerà il primo allenamento con la squadra, in vista della sfida al Burnley del Boxing Day (martedì 26 dicembre).