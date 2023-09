Lazio, gli amici di Isaksen si scontrano con la polizia durante il match con l'Atletico Madrid: arrestati

di Redazione web

Guai per Gustav Isaksen, calciatore danese della Lazio arrivato in estate dal Midtjylland. Martedì sera, in occasione del match di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid, alcuni amici a cui aveva regalato il biglietto, dopo aver esagerato con l'alcol si sono scontrati con la polizia e sono stati arrestati. Lo racconta il Messaggero.

«Provedel eroe»: l'Europa celebra il portiere-centravanti della Lazio dopo il gol in Champions. Anche l'Uefa lo esalta

Provedel gol, incredibile all'Olimpico: la Lazio acciuffa l'1-1 con l'Atletico con una rete del suo portiere

Cosa è successo

Protagonisti sono quattro ragazzi danesi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni.

Condannati

Con il passare dei minuti sono diventati molesti e hanno dato fastidio al pubblico - compresi i familiari di altri giocatori - costringendo la polizia a intervenire. Arrivati alle mani anche con gli agenti, due di loro sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e ieri mattina sono stati condannati al termine del processo per direttissima (al quale si sono presentati ancora con la maglia della Lazio addosso), dove hanno scelto rito del patteggiamento, alla pena di 2 mesi e 20 giorni con la pena sospesa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA