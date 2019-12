Francesco Totti e Andrea Pirlo vestiti da arabi prima di un match a Riyad

Domenica 1 Dicembre 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal trionfo a Berlino 2006, ovviamente a tinte azzurre, al match amichevole e alla foto indossando abiti tradizionali sauditi., due degli eroi del Mondiale di Germania, tornano in campo insieme per un match che vede scendere in campo altre leggende del calcio.Su Instagram Stories,ha postato una foto in cui indossa, insieme all'ex capitano della Roma, alcuni abiti tradizionali sauditi., che ieri si trovava a Bucarest per il sorteggio degli Europei 2020, ha raggiunto a Riyad questa mattina Pirlo e altri campioni del calcio internazionale.L'occasione è l'addio al calcio di, stella del calcio saudita, che ha allestito una squadra niente male per sfidare l'Al-Hilal allo stadio Re Fahd. Come testimonia anche un post disu Instagram, nella squadra, oltre a, ci sono anche. Il tasso tecnico è alle stelle, lo spettacolo è garantito...