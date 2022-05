Serie B, Monza: la finale è più vicina. Due gol di Gytkjaer davanti a Berlusconi affondano il Brescia

Il Monza, davanti a Silvio Berlusconi in tribuna con la compagna Marta Fascina, ha vinto a Brescia-Monza per 2-1 nella semifinale di andata dei play off del campionato di Serie B. Al “Rigamontì padroni di casa partono forte, si portano in vantaggio con Moreo al 7' e sfiorano il raddoppio. Poi arriva il gol del pareggio Gytkjaer al 44' del primo tempo e poi quello della vittoria all'11' del secondo tempo su rigore. La partita di ritorno si giocherà domenica, 22 maggio. Adesso il Monza anche perdere con un gol di scarto per giocarsi la A contro Pisa o Benevento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 23:50

