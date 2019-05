Frosinone-Udinese 0-0, Sampdoria-Empoli 0-0 Diretta

Domenica 12 Maggio 2019, 13:17

Frosinone e Udinese scendono in campo oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Benito Stirpe per la 36esima giornata di Serie A. E' la prima uscita dei ciociari dopo la condanna matematica alla Serie B seguita al pareggio di Reggio Emilia della scorsa settimana sul campo del Sassuolo, mentre per i friulani, 0-0 in casa con l'Inter nello scorso turno di campionato, è d'obbligo la ricerca dei tre punti per tenere a distanza la terzultima posizione in graduatoria al momento occupata dall'Empoli.Si affrontano a Marassi oggi pomeriggio alle ore 15 Sampdoria ed Empoli per la terzultima giornata di campionato. I blucerchiati hanno poco da chiedere al finale di stagione: vengono dallo spettacolare 3-3 di Parma e giocano per regalare al bomber Quagliarella un inaspettato ma meritatissimo trionfo nella classifica dei marcatori. Diversa la situazione dell'Empoli, terzultimo, reduce dall'1-0 sulla Fiorentina e assolutamente obbligato a vincere per evitare la retrocessione in Serie B.