Serie A, quando inizia il campionato: ufficializzate date e soste per le nazionali. «Calendario il 5 luglio»

Poco meno di due mesi e gli appassionati di calcio potranno tornare ad emozionarsi, allo stadio e sul divano davanti alla tv. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato le date della prossima stagione 2023/24, che vedrà ai nastri di partenza 20 squadre, tra cui il Napoli neocampione d'Italia.

Serie A, le date, il calendario e le soste

Il campionato prenderà il via il prossimo 20 agosto, mentre l'ultima giornata è prevista per il 26 maggio 2024. Quattro le soste previste per la Nazionale (il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024). Mercoledì 5 luglio, alle 12, si terrà la diretta della presentazione del Calendario della Serie A Tim 2023/2024. Il programma, condotto dal volto di Dazn Giorgia Rossi, sarà trasmesso sulla piattaforma Dazn e sul canale Youtube della Lega Serie A.

