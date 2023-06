Brozovic in Arabia, salta l'affare? L'Inter blocca l'operazione milionaria, cosa succede

Tutto sembrava fatto. Marcelo Brozovic, dopo un lungo tira e molla con Al-Nassr, aveva le valigie in mano: direzione Arabia Saudita. Il croato che in questi anni ha fatto le fortune del centrocampo dell'Inter, si era finalmente deciso ad accettare l'offerta milionaria e passare i prossimi tre anni nello stesso club di Cristiano Ronaldo. Ma qualcosa è andato storto. A far saltare l'affare, infatti, ci ha pensato l'Inter che, dopo aver un primo momento accettato l'offerta da 23 milioni di euro per il cartellino, ha virato bruscamente facendo saltare tutto.

Inter, Brozovic saluta e va a giocare con Ronaldo: e ora i nerazzurri prenotano Frattesi

Calciomercato, ultime notizie oggi: Ufficiale il rinnovo di Rabiot con la Juve. Roma, accordo con il Sassuolo per la cessione di Missori e Volpato. L'agente di Jorginho: «Nessuna trattativa con la Lazio»

Brozovic in Arabia? Salta tutto

Marcelo Brozovic aveva deciso: il suo futuro era ormai in Arabia Saudita, dove avrebbe vestito la maglia dell'Al-Nassr.

Il motivo della frenata

Secondo quanto si apprende, dalle concitate voci di calciomercato, il club saudita, che attendeva oggi il calciatore per le visite mediche, ha cambiato le carte in tavola all'ultimo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Al Nassr non avrebbe più sborsato nella casse nerazzurre i 23 milioni di euro pattuiti, ma 15 e, inevitabilmente, l'Inter adesso minaccia di far saltare tutto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA