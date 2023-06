Il Bayern Monaco vuole Osimhen: Napoli trema, De Laurentiis vuole 180 milioni. Ma c'è il nodo del rinnovo

Il difensore coreano Kim potrebbe non essere l'unico protagonista dello scudetto del Napoli ad abbandonare il Maradona per cercare fortuna in altri lidi. Il Bayern Monaco infatti, oltre a Kim, sta puntando anche il protagonista del tricolore azzurro, il centravanti Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa Serie A con 26 gol e con il contratto in scadenza tra due anni, nel giugno 2025.

Il Bayern Monaco vuole Osimhen

Il Bayern, perso Lewandowski un anno fa (destinazione Barcellona) e fallito l'esperimento del falso 9 con Manè, sta cercando un centravanti di livello internazionale e - secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport - lo avrebbe individuato proprio in Osimhen. Troppo difficile arrivare ad Harry Kane del Tottenham, per il quale i bavaresi avrebbero offerto 70 milioni di euro: gli inglesi hanno respinto la richiesta, chiedendone almeno 90. Ma se Kane, classe 1993, tra qualche settimana compirà 30 anni, Osimhen è cinque anni più giovane e dunque più futuribile rispetto al nazionale inglese.



Il nigeriano è inoltre molto stimato sia da Thomas Tuchel, allenatore della corazzata tedesca, che da Uli Hoeness, che qualche mese fa ne parlò molto bene in un'intervista. «Osimhen è un ottimo attaccante, mi piace: ha tutto, forte di testa, ha fisico, è tecnico e veloce.

Il nodo del rinnovo di contratto

Lui intanto, spiega la Gazzetta, è in vacanza e attende sviluppi: De Laurentiis, che ha rifiutato un'offerta a tre cifre dal Psg, nel giorno della presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia affermò di avere un principio di accordo per il rinnovo di contratto fino al 2027. Ma quest'estate sarà decisiva: in caso di mancato rinnovo, il prezzo di Osimhen (per cui il Napoli chiede almeno 180 milioni) potrebbe drasticamente scendere mano a mano che ci si avvicina alla scadenza.



De Laurentiis perciò si trova avanti a un bivio: cercare subito il rinnovo per avere più potere di negoziazione, o accettare una delle offerte oltre i 100 milioni per monetizzare subito e non rischiare una improvvisa svalutazione. E chissà che dall'entourage del giocatore non premano per inserire, nell'eventuale rinnovo, una clausola rescissoria che faciliterebbe un'eventuale migrazione altrove, magari in quella Premier League che lo stesso numero 9 azzurro ha già detto di sognare.

