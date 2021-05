Scudetto all'Inter, Ligabue su Leggo: «Questi si sono messi a fare squadra, per un tifoso non c'è niente di meglio»

Ringrazio Conte, Marotta, Ausilio, Oriali, Zanetti, gli Zhang e tutti i calciatori perché se ogni scudetto è bellissimo questo è stato speciale. Con tutte le difficoltà che hanno avuto, questi si sono messi a fare squadra in tutti i sensi. Lo vedevi dalle loro esultanze, dallo spirito di sacrificio di ogni giocatore. Per un tifoso non c’è niente di meglio di vedere quanto la propria squadra sia così tanto “squadra”. Ora speriamo che rimangano tutti lì. Magari ad aprire un ciclo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA