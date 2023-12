Salernitana-Milan 2-2, le pagelle: Maignan... paperone, Jovic salvatore. A Salerno manca l'effetto Ibrahimovic e Tomori si fa male

di Luca Uccello

A Salerno c'è l'effetto Sabatini, non quello Ibrahimovic. Davanti agli occhi dello svedese il Milan di Pioli, sempre a rischio, pareggia 2-2 in extremis contro l'undici di Pippo Inzaghi grazie a un gol di Jovic. In precedenza i rossoneri erano andati in vantaggio con Tomori, salvo poi farsi rimontare dalle reti di Fazio e Candreva. Il pari arriva solo al 90'.

LE PAGELLE

MAIGNAN 5

Ma cosa fai Mike? Manca completamente la palla calciata di Antonio Candreva. E Pippo Inzaghi festeggia…

CALABRIA 6

Non sta benissimo ma non si arrende. Il capitano stringe i denti e resta in campo

KJAER 5

L’età non lo aiuta, una pallonata in faccia che gli fa girar la testa nemmeno. Peccato per quella reattività che sempre non c’è, come la velocità a campo aperto. Meglio puntare sui giovani… (46’ Simic 6: Lotta senza paura. Non male questo ragazzino)

TOMORI 6,5

Dietro non ha nulla da fare. Meglio andare a fare gol. Il suo terzo stagionale. Quando entra Ikwuemesi torna a combattere. La sua battaglia però dura poco: problema muscolare ai flessori della gamba destra. L’ennesimo. Adesso però basta (65’ Florenzi 6: compitino per il jolly di Pioli)

THEO HERNANDEZ 5

Decisamente meglio da difensore centrale.

REIJNDERS 6

Da solo non basta. Lui ci mette la qualità. Corsa e intensità. Ma gli altri?

BENNACER 5

Cosa se ne fa oggi l’Algeria di Ismael? (70’ Jovic 7: Due grandi occasioni ma Costil si supera. Alla terza la butta dentro: EROE!)

RAFAEL LEAO 4,5

Fa poco, quasi nulla. E se lui non gira, non gira il Milan. Un Milan al rallentatore, proprio come lui

LOFTUS-CHEEK 5

Gioca sempre con il fisico, usando solo la sua forza. E poi? Perde troppi palloni

PULISIC 4

A Salerno Capitan America non è mai arrivato, nemmeno al cinema… (70’ Chukwueze 4: venti minuti più recupero senza mai rendersi pericoloso. Così non va)

GIROUD 4,5

Fa l’assist a Luka Jovic e basta. La sfida dei “vecchi” la stravince Antonio Candreva

PIOLI 5

Un punto scomodo. Di quelli che come lo metti fa male, è inutile e pure pericoloso. La presenza di Ibra non è servita a niente e ora la classifica dice che Fiorentina e Bologna sono lì, a un passo. E là davanti Inter e Juventus possono ancora allontanarsi. Senza dimenticare che con Pioli continua a farsi male un giocatore a partita. Insomma un disastro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 23:09

