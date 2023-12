Anticipi e posticipi Serie A: Inter-Juventus il 4 febbraio. Rinviate quattro partite per la Supercoppa

Le prossime giornate di Serie A cominciano a prendere forma con la Lega che ha reso note date, orari, anticipi e posticipi di ben otto giornate. Dalla ventunesima alla ventisettesima, ora si sa quando scenderanno in campo le venti squadre del massimo campionato italiano. Da notare c'è sicuramente l'anomalia del 21° turno, con ben quattro partite che sono state rinviate a febbraio. Il motivo è semplice, in quei giorni c'è la Supercoppa Italiana che verrà giocata in Arabia Saudita, più nello specifico a Riad con un nuovo format ripreso da quello spagnolo.