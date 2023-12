Empoli-Lazio 0-2, le pagelle: Guendouzi sugli scudi. Provedel ancora decisivo, delude Castellanos

di Enrico Sarzanini

La Lazio torna alla vittoria dopo due giornate imponendosi per 2-0 al Castellani contro l'Empoli, grazie a un gol per tempo di Guendouzi e Zaccagni. Un successo fondamentale per i capitolini che restano agganciati al gruppo in lotta per i posti nelle Coppe Europee. I biancocelesti salgono a 24 punti in nona piazza, a 4 lunghezze dal Bologna 4°. A rovinare la serata di Sarri gli infortuni che lo costringono a rinunciare intorno alla metà del primo tempo, prima a Immobile e poi a Luis Alberto, sostituiti da Castellanos e Kamada.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 7

Attento sulla deviazione beffarda di Guendouzi, sul tiro di Grassi sull'angolo successivo è ancora decisivo sul sinistro al volo di Maldini, ma il miracolo è su Cambiaghi nella ripresa.

MARUSIC 6

Forse ancora stordito dall'erroraccio contro l'Inter nell'ultima gara all'Olimpico, ogni tanto sembra perdere la sua proverbiale lucidità.

PATRIC 6,5

Sempre più leader del reparto quando c'è lui al centro della difesa la squadra acquisisce molte più certezze.

GILA 6,5

Caparbio e deciso, non sbaglia davvero nulla e si fa apprezzare per il break con cui nel primo tempo lancia Immobile in contropiede.

PELLEGRINI 6,5

Impiegato pochissimo in questa stagione ma quando Sarri lo chiama in causa non delude mai le aspettative.

GUENDOUZI 7

Conferma di attraversare un momento di grande forma, è lui al 9' a sbloccare risolvendo una mischia con un sinistro secco e trovando la prima rete in Serie A.

ROVELLA 6,5

Macina chilometri su chilometri senza mai fermarsi, pronto a mordere le caviglie degli avversari senza mollare mai fino all'ultimo secondo e nonostante l'ammonizione che psa come un macigno. (32' Cataldi 6: impatto positivo).

LUIS ALBERTO sv

Nemmeno mezz'ora e anche lui, come Immobile, si arrende ad un fastidio muscolare dopo un avvio molto convincente e sempre nel vivo del gioco. (25' pt Kamada 5,5: qualche buono spunto ma non emerge mai).

ANDERSON 5,5

Coma già accaduto in questa stagione gioca a sprazzi, alternando momenti di grande intensità ad altri dove invece si eclissa. (32' st Isaksen 6: conferma di essere recuperato al 100%).

IMMOBILE sv

Priam sfiora il gol poi serve a Guendouzi la palla del possibile raddoppio ma dopo appena 20' si deve arrendere ad un fastidio muscolare alla coscia destra. (20' pt Castellanos 5: si divora la palla del possibile 3-0).

ZACCAGNI 7

Sempre a caccia del varco giusto tra le maglie della difesa avversaria che trova nella ripresa dopo ben due tentativi consecutivi respinti da Caprile. (32' st Pedro 6,5: entra e regala a Castellanos la palla del possibile 3-0).

SARRI 6,5

La Lazio riparte dopo il passo falso contro l'Inter. Sarri sfortunato nei primi 25' perde prima Immobile poi Luis Alberto per infortunio ma alla fine porta a casa una vittoria importantissima.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA