Mattia Zaccagni, la toccante dedica per la morte del nonno: «Fonte d'ispirazione»

di Cristina Siciliano

Lutto in famiglia per Mattia Zaccagni che ha perso il suo caro e amato nonno. Pur non essendo fisicamente con la famiglia, il calciatore della Lazio nel giorno della sfida contro l'Empoli ha voluto esprimere la sua vicinanza con un pensiero: una foto e una dedica toccante che non è passata inosservata ai suoi fan. Mattia Zaccagni ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto del nonno con il suo piccolo Thiago, nato dall'amore con Chiara Nasti.

La dedica

Poche parole ma tanta emozione. «Ciao nonnino, sei stato per me una fonte d'ispirazione trasmettendomi i veri valori della vita - ha scritto Mattia Zaccagni a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories -. Sei sempre stato un nonno premuroso, mancheranno i tuoi consigli a tutti noi. Hai vissuto una vita splendida e sarai ricordato da tutti con grande amore. Ti voglio bene nonnino».

Anche Chiara Nasti ha espresso un commovente pensiero per il nonno di suo marito. «Ciao nonno. Sei speciale e ci mancherai. Almeno hai saputo il nostro segreto prima di andare via».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 18:00

