Chiara Nasti e la foto con l'orologio da 150 mila euro, hater scatenati: «Belli i soldi di Zaccagni»

di Marta Goggi

Chiara Nasti è da poco approdata anche sul nuovo social Threads, dove non ha decisamente ricevuto una buona accoglienza. L'influencer è da sempre criticata e anche questa volta c'è stata un'occasione per farlo.

L'orologio

Chiara Nasti ha postato su Threads una foto con al polso un orologio di Cartier molto costoso. Il modello è il 'Pantère de Cartier' che ha un prezzo che si aggira attorno ai 147 mila euro. Questo gesto ha portato non poche critiche all'influencer, sono in molti ad aver commentato sotto il post: «E Zaccagni paga» e «Belli i soldi di Zaccagni».

Chiara Nasti è stata quindi accusata spendere i soldi del marito per questi acquisti costosi e non i suoi. Come l'avrà presa?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 18:38

