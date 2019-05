Ronaldo il Fenomeno: «Berlusconi? Ecco cosa mi diceva». I problemi di peso, la vasectomia e la finale del '98

Lunedì 13 Maggio 2019, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per molti il veroè ancora lui: parliamo di, centravanti che in carriera ha fatto sognare i tifosi di PSV Eindhoven, Barcellona, ma soprattutto Inter, Real Madrid e (alla fine) anche del Milan. Ora 43enne, a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni Duemila faceva impazzire le difese avversarie, come se non più il suo quasiIl “Fenomeno”, come era soprannominato, oggi presidente del Valladolid (club di Liga che sta lottando per la salvezza) si è fatto intervistare dal Financial Times: ha parlato dei suoi problemi di peso, di Silvio Berlusconi, di quel malore prima della finale dei Mondiali del ’98 e di tanto altroPrima della finale contro la Francia infatti (i bleus vinsero 3-0 e diventarono campioni del mondo) un attacco di convulsioni lo colpì: un caso che tra verità e leggenda fece parlare tutto il mondo per mesi. «Avevo paura di stare male di nuovo», ha detto Ronaldo, parlando della grande paura che lo accompagnò per diverso tempo.Poi i problemi di peso: «Ci sono attivisti per tutto, se sei gay, se sei nero - ha detto - ma non ricordo nessuno che mi abbia difeso quando mi dicevano che ero grasso». Ronaldo, dopo aver avuto tre figli, si è ora sottoposto a vasectomia: «Se la mia fidanzata vuole figli ho congelato abbastanza seme per fare una squadra di calcio», promette.E infine il rapporto con Berlusconi ai tempi del Milan: «Quando parlava, dicevamo tutti ‘ok faremo così’, ma poi facevamo a modo nostro - dice - ci chiedeva: perché non segnate mai da corner? È facile, state tutti fuori dall’area e quando arriva il cross entrate di corsa». Tutto semplice sulla carta: chissà cosa ne pensa Rino Gattuso.