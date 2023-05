Roma-Siviglia, in 60mila all'Olimpico ma c'è rischio caos: «Niente autobus per tornare». Cosa sta succedendo

di Lorena Loiacono ed Emilio Orlando

La finale di Europa League resta a piedi. E il caos è assicurato. La Capitale si ferma, infatti, per la partita che l’AS Roma giocherà stasera a Budapest contro il Siviglia: non solo per l’attesa vissuta dai tifosi ma anche perché l’Atac, su disposizione della Questura, ha deciso di fermare i mezzi di trasporto intorno all’Olimpico dalle 23 alle 3 di domani mattina. E così i tifosi che stanno già andando allo stadio resteranno a piedi.

Roma-Siviglia, Rizzitelli: «Nessuno come Mourinho sa gestire una finale». Intervista nell'inserto di Leggo

Damiano dei Maneskin si tinge i capelli per la Roma, gli hater lo insultano: «Porta male». E lui ribatte così

TUTTI A PIEDI

Proprio nel momento in cui circa 60mila spettatori lasceranno lo stadio Olimpico nel post partita.

Allo stadio infatti sono stati allestiti sei maxi schermi, due per le curve e 4 per le tribune, e entreranno almeno 55mila tifosi per seguire la partita, che si gioca in Ungheria.

Comunque vada il match, il deflusso dall’Olimpico sarà il momento più delicato da gestire ma, ad attendere i tifosi e tutti coloro che decideranno di scendere in strada, non ci saranno bus o tram.

Troveranno tutto fermo e il caos è praticamente assicurato.

NOTTE DI CAOS E DISAGI

La notte a Roma sarà particolarmente complicata non solo per l’area intorno allo stadio: i tifosi infatti, in caso di vittoria, si concentreranno al Circo Massimo e in piazza del Popolo, al Colosseo e nelle vie del Tridente.

IL PIANO DELLA QUESTURA

Il piano della Questura prevede, tra le misure di sicurezza, oltre al blocco del trasporto pubblico anche il divieto della sosta sul Lungotevere della Vittoria su entrambi i lati. In campo ci saranno circa mille agenti, che resteranno in strada anche durante il deflusso, sia nella zona dello stadio Olimpico sia nelle zone dove sono stati allestiti i maxi schermi e, nell’area dello Stadio sono stati disposti presidi della polizia municipale contro i parcheggiatori abusivi, nell’area di Ponte Milvio e Lungotevere. Sorvegliati speciali anche i caselli autostradali, la stazione Termini e la stazione Tiburtina.



OCCHI PUNTATI SULL'OLIMPICO

Alle 17 parte il centro di coordinamento dell’evento, con tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, di Atac e del 118. La situazione dei divieti e delle chiusure potrebbe variare di ora in ora, in base alle necessità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA