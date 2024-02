Roma-Cagliari 4-0, le pagelle: Dybala è Joya pura, Angelino fa subito innamorare, Paredes custodisce e riparte

di Francesco Balzani

La Roma ha battuto il Cagliari per 4-0 nel posticipo della 23esima giornata di serie A. Le reti giallorosse portano le firme di Pellegrini (2'), Dybala (23' e 51' su rigore) e Dean Huijsen (54'). Con questo successo la squadra di De Rossi (terza vittoria in 3 partite) è quinta in classifica con 38 punti, uno in meno dell'Atalanta quarta.

Pagelle Roma

RUI PATRICIO 6,5

Pop corn a gustarsi lo spettacolo, ma quando arrivano due palle insidiose reagisce alla grande

KARSDORP 6

Qualche svarione in un primo tempo in cui si divora pure uno dei tanti gioielli di Dybala. Nella ripresa va meglio

MANCINI 6,5

Cambia il vento, ma lui no. Di tackle in tackle disinnesca Lapadula e lo archivia in pochi minuti

LLORENTE 6

Ti accorgi di lui solo quando Lapadula gli calpesta in area la gamba chiedendo pure il rigore che il Var cancella. Serata serena. (55’ Huijsen 7: Svetta in area per il poker romanista manifestando doti non comuni per un 18enne. Bene anche in copertura)

ANGELINO 7

Prima italiana, e fa subito innamorare i tifosi tra cross taglienti e un bel lavoro in diagonale. Esce coi crampi. (58’ Kristensen 6: piglio giusto)

CRISTANTE 6,5

Becca il palo dopo un inserimento perfetto.

PAREDES 7

Custodisce e riparte. Essenziale per gli equilibri del centrocampo pensato da De Rossi anche se risulta il meno appariscente dei tre

PELLEGRINI 7,5

Il Signore degli Anelli, ghermisce con un gol immediato e l’assist al bacio per Dybala. Poi si mette a cucire tra le linee. (55’ Bove 6: la solita fame)



DYBALA 8

Da scuola calcio, anzi da Totti School. Segna, rifinisce, assiste, combatte. Libero di testa e di cuore. Una partita da Joya pura. (73’ Baldanzi 6: emozionato)

LUKAKU 6

Finalmente cross e palle in profondità. Velo da applausi per la rete di Dybala. Poi il gol lo cerca lui. Non lo trova sparando alto e trovando i guanti di Scuffet.

EL SHAARAWY 6,5

Scatta, sovrappone, si inserisce. La sua cresta diventa una pinna da squalo nel mare sardo d (55’ Zalewski 6,5: numeri come una volta, per poco non fa godere Lukaku)

DE ROSSI 7,5

Una settimana completa di lavoro, i risultati si vedono eccome. La Roma gioca da incanto e si avvicina alla Champions.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 22:53

