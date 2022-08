La Roma travolge il Monza, sugli spalti due tifosi d'eccezione: a fianco a De Rossi spunta Candela

Lo show della Roma all'Olimpico vale il primo posto in classifica. Un super Paulo Dybala e la rete di Roger Ibanez stendono il Monza e la Capitale, sponda giallorossa, inizia a sognare in grande per una stagione da vivere da protagonisti. L'euforia è palpabile in città per la squadra di José Mourinho e ha contagiato anche tifosi illustri e d'eccezione come Daniele De Rossi e Vincent Candela, presenti allo stadio per sostenere i loro colori del cuore.

L'euforia dei campioni

Nel successo della Roma sul Monza per 3-0 allo stadio Olimpico, erano presenti anche i due ex giallorossi Vincent Candela e Daniele De Rossi. L'euforia degli oltre 60mila dello stadio Olimpico, al triplice fischio, è incontenibile e anche due campioni del recente passato come Candela e De Rossi, faticano a restare calmi. Il francese ha pubblicato un selfie che li ritrae sorridenti e felici dopo la netta vittoria. «Bene andiamo avanti», scrive l'ex difensore giallorosso, cercando di stemperare la gioia. La stagione è ancora lunga e uno della sua esperienza sa che non è ancora il momento di festeggiare. Ma il 3 a 0 è il «top» e un plauso va anche ai tifosi «extra-pieno». E per rendere merito ai tifosi pubblica anche l'esultanza dell'Olimpico dopo il terzo gol di Roger Ibanez. La Roma vola e probabilmente Candela e De Rossi saranno spesso presenti allo stadio per godersi lo spettacolo offerto dai ragazzi di Josè Mourinho.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 11:14

