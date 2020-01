Roma-Lazio, derby da Champions. Domenica all'Olimpico l'inserto di Leggo sulla stracittadina

Uno speciale di Leggo per celebrare il Derby della Capitale: interviste, statistiche, curiosità e tanto calcio per intenditori. L’inserto gratuito verrà distribuito domenica fuori lo stadio Olimpico. Dalle tattiche di Fonseca e Inzaghi, passando per le scaramanzie in rosa di Francesca Brienza e Anna Falchi, alle partite storiche. Nell’inserto le interviste complete di Nela e Stendardo. Lo speciale è a cura di Franco Pasqualetti e Marco Lobasso Venerdì 24 Gennaio 2020, 13:08







© RIPRODUZIONE RISERVATA