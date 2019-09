Fonseca gioisce su Twitter per la grande vittoria: «Grazie ai tifosi»

Quanto sei bella Roma, così si può sognare: Pellegrini e Mhkitaryan sugli scudi

Lunedì 16 Settembre 2019, 13:19

La grande prestazione dellacontro il Sassuolo non è passata inosservata e anche misterha commentato sula prova dei giallorossi, con belle parole di stima per i suoi ragazzi. «Sono molto felice per la nostra prima vittoria in campionato. Ringrazio il supporto di tutti i tifosi della Roma e adesso continueremo a lavorare per migliorare ancora di piu.Roma!».L'allenatore portoghese sembra aver già perfettamente assimilato lo spirito della città, come si può ben notare dalusato per chiudere il post pubblicato sudopo il match.La Roma, dopo due pareggi abbastanza deludenti nelle prime due giornate contro Genoa e Lazio, sembrerebbe aver beneficiato in maniera impressionante della sosta nazionali, anche considerando che una prestazione come quella andata in scena ieri all'Olimpico non si vedeva da tempo.