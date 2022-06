La Roma studia il colpo De Paul: trattativa avviata per portarlo alla corte di Mourinho

Non solo Lukaku all'Inter e Pogba alla Juve. In serie A potrebbe esserci un altro ritorno pronto a rinforzare un campionato in cerca di rivalsa europea. La Roma, infatti, in silenzio sta seguendo la pista che porta al gran colpo a centrocampo. A quel nome di livello internazionale che Mourinho chiede da tempo. Dopo Matic i giallorossi stanno provando ad importare dall'estero anche Rodrigo De Paul, l'argentino che ha fatto ammattire l'Italia di Mancini e che ha voglia di lasciare l'Atletico Madrid rinunciando anche alla Champions.

Il prezzo che gli spagnoli fanno del suo cartellino è circa 40 milioni, lo stipendio ampiamente alla portata visto che prenderebbe meno di 4 milioni a stagione. L'eta (28 anni) perfetta per la fame di vittorie che ha la Roma. Il suo profilo piace molto a Mourinho che ha contattato l'ex Udinese personalmente per convincerlo a preferire la Roma ad altre offerte. La trattativa non sarà facile, ma la Roma conta di chiuderla entro la fine del mese per consegnare allo Special One quell'innesto internazionale che chiede da tempo.

De Paul potrebbe giocare sia al fianco di Matic a 4 che in una posizione più avanzata o in un centrocampo a tre. L'alternativa (si fa per dire) per il colpaccio resta Gundogan. Il tedesco che il Manchester City è disposto a cedere a un anno dal termine dalla scadenza del contratto visti i rapporti guastati con Guardiola. Due nomi di primo livello per una Roma che chiuderà a brevissimo per Celik e Frattesi. Per il primo è stato trovato l'accordo col Lille per 8 milioni mentre il centrocampista ieri si trovava a Ostia e ha ricevuto anche la benedizione di De Rossi in Nazionale.

È pronto alla firma, col Sassuolo si stanno limando i dettagli relativi alle contropartite della Primavera. Capitolo cessioni: Fuzato saluta e passa a titolo definito all'Ibiza mentre Milanese aiuterà la Cremonese a restare in serie A e Calafiori è tentato dal Monza. Si intensifica il pressing del Marsiglia per Veretout e Kluivert con Pinto che mira a incassare 30 milioni complessivi. In un incontro, infine, sono stati offerti Torreira e Demiral con reazione freddina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 08:28

