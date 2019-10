Rizzitelli fuorioso con Massa lascia lo studio di Roma Tv: «Se parlo mi denunciano»

Difficile commentare le partite "a botta calda" soprattutto se il risultato è penalizzante, si sospettano errori macroscopici dell'arbitro e si è dannatamente tifosi. E' stato lo stato d'animo di Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, che non ce l'ha fatta a commentare Roma-Cagliari al fischio finale: «E' veramente dura farlo. Preferisco andarmene. se parlo stavolta mi denunciano». Così Rizzigol si è alzato e se n'è andato dagli studi di Roma Tv. Vani i tentativi del conduttore Stefano Impallomeni e dell'altro ex campione giallorosso Ubaldo Righetti, in studio anche lui. Domenica 6 Ottobre 2019, 18:06







