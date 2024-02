Roma-Cagliari: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Roma stasera gioca allo Stadio Olimpico contro il Cagliari. I giallorossi ospitano i sardi per la ventitreesima giornata di Serie A, chiudendo la giornata con il poticipo del lunedì sera. I giallorossi vengono da due vittorie sotto la guida di Daniele De Rossi, che riabbraccia in questo match il suo vecchio allenatore Claudio Ranieri. Romano e romanista, il tecnico di rossoblù non ha mai nascosto la sua fede giallorossa e oggi torna ad affrontare da avversario il suo passato. Ecco le informazioni di Roma-Cagliari, dove vederla, probabili formazioni e orario.

