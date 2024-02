Giacomo Losi, morto lo storico capitano della Roma: aveva 88 anni. Con la maglia giallorossa solo Totti e De Rossi hanno più presenze

Se n'è andato anche Giacomo Losi, “Giacomino core de Roma”. Uno dei personaggi più amati dal popolo romanista, capitano indimenticabile che per quasi 40 anni, prima di Francesco Totti, è stato il detentore del primato di presenze in seria A con la maglia della Roma: in tutto 386, di cui 299 con la fascia da 'condottierò (perché tale era) al braccio. Losi non era romano, ma era come se lo fosse: per la gente di Roma che così tanto gli voleva bene era quello venuto dopo Ferraris IV, Amadei e prima di Di Bartolomei, Giannini, Totti e De Rossi, tutti figli della Capitale come quel tenace difensore subito adottato dal popolo romanista fin da quando, nel 1953, arrivò proveniente dalla Cremonese, che per cederlo aveva ricevuto 8 milioni di lire.