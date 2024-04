L'Inter batte il Milan 2-1 e vince lo scudetto: è festa a San Siro

Novanta minuti per vincere la Serie A o per restare in corsa per lo Scudetto. Milan-Inter vale più di semplici tre punti perché, in caso di successo, i nerazzurri possono vincere il ventesimo titolo della storia e indossare anche la seconda stella sul petto. I rossoneri, invece, hanno l'occasione di accorciare la distanza e mantenere vivo il sogno di vittoria.

L'Inter vince lo scudetto nel derby se? Tutte le combinazioni per i nerazzurri

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 23:07

