Milan-Inter 1-2, pagelle nerazzurre del derby: Acerbi protagonista a sorpresa, Sommer mette le mani sullo scudetto

di Alessio Agnelli

SOMMER 7,5 Le sue mani sullo scudetto. Dopo un intervento imperfetto, ma efficace, su Leao, la paratona su Calabria, in volo plastico e a sventare il potenziale pari a fil di palo del rossonero. Attento anche su Theo, a salvaguardia dello 0-2. E miracolo pure su Gabbia, prima del tap in dell’1-2 di Tomori.

PAVARD 6,5 Subito sulle tracce di Leao, anticipato in scivolata. Confeziona la spizzata di testa da corner che libera Acerbi per lo 0-1. Poi un altro tackle da bollino rosso sul solito Leao, lanciato a rete. Non interviene su Gabbia.

ACERBI 7,5 Fedelissimo di Inzaghi e protagonista a sorpresa della festa scudetto. Alla prima occasione utile sblocca il risultato di testa, grazie a Dimarco e Pavard. Poi si concentra su Leao, che disinnesca sistematicamente in posizione di centravanti.

BASTONI 7 Musah è più un centrocampista aggiunto che un esterno offensivo. E lui ne approfitta attaccando la profondità, con cross ed imbucate a ripetizione. Suo anche l’innesco del raddoppio di Thuram con un lancio di 40 metri. (43’ st De Vrij sv)

DARMIAN 6,5 Su e giù per la fascia a battagliare con Hernandez. Dietro riduce al minimo i rischi, aiutando anche su Pulisic. Davanti col contagocce, ma con spunti di qualità. (39’ st Dumfries 5: si fa espellere con Hernandez nel recupero)

BARELLA 6,5 Spende giallo giusto su Hernandez, lanciato in contropiede.

CALHANOGLU 6,5 Ritmo e tocchi di prima nel giro-palla, garra e massima attenzione senza il pallone tra i piedi, in interdizione e in immediato recupero e rilancio. (39’ st Asllani sv)

MKHITARYAN 6 Sente la tensione e si becca subito con Adli. Poi si divora un’occasionissima, gentilmente concessa da Tomori, sparando addosso a Maignan. Si riguadagna la sufficienza con esperienza e qualità.

DIMARCO 7 Il solito pendolino in fascia. Pennella il cross del vantaggio per la sponda aerea di Pavard e non smette mai di produrre gioco e imbucate per i compagni. Esce stremato. (32’ st Carlos Augusto sv)

THURAM 8 Secondo derby e secondo gol al Milan, come solo i campionissimi. Davanti a papà Lilian mette in cassaforte scudetto e seconda stella, con un destro sul 1° palo che sorprende Maignan. Prima e dopo scatti ed inserimenti in profondità e a getto continuo. Incontenibile.

LAUTARO 6 Sufficiente solo per il curriculum stagionale e l’impegno profuso in fase di costruzione. Si mangia un gol già fatto proseguendo un digiuno di quasi due mesi. Si consola con il 1° scudetto da capitano.

INZAGHI 8 Primo scudetto in carriera e seconda stella per l’Inter. Scrive un’altra pagina di storia nerazzurra, conquistando il titolo in un derby e piegando il Milan di Pioli per la sesta volta su sei da gennaio 2023. Un… Demone anti-Diavolo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 23:06

