Milan-Inter 1-2, pagelle rossonere: Pioli perde anche l'ultimo derby. Tomori segna ma è disastroso su Thuram e Lautaro

MAIGNAN 5

Quasi innocente. Su Marcus Thuram però si sdraia al rallentatore

CALABRIA 5

L’ultimo ad arrendersi. E il rosso finale lo dimostra...

GABBIA 4

Acerbi era suo? Forse no… ma lì in mezzo non c’è nessuno. E non è possibile.

TOMORI 4

Con l’Inter è sempre così. Preso in giro anche da Marcus Thuram. Il gol tra parate, pali e rimpalli non lo riabilita

THEO HERNANDEZ 3

Quando il gioco si fa duro, lui sparisce. E si prende un rosso inutile, stupido...

ADLI 5

Poche idee, tanti falli (68' Bennacer 6: piccole geometrie, grandi illusioni. Peccato)

REIJNDERS 5

Da due mesi e qualche giorno si è spento e non si è più riacceso (52’ Giroud 5: ormai è un ex giocatore di Serie A)

MUSAH 5

Tanta corsa senza nessuna idea nemmeno lui (78' Okafor 6: quasi, quasi la pareggia)

LOFTUS-CHEEK 5

Una serata anonima, senza guizzi

(67' Chukwueze 6: ma perché non ha cominciato dal primo minuto? Errore)

PULISIC 6,5

Il migliore di un Milan nuovamente da rifondare

RAFAEL LEAO 5

Falso nueve in tutti i sensi.

PIOLI 4

Perde anche l’ultimo derby. Perde tutto, Scudetto, Champions League, Europa League e Coppa Italia. Bisogna aggiungere altro? Una stagione fallimentare per colpa anche di chi sopra di lui ha fatto scelte sbagliate

