Roma-Bologna 1-3, pagelle: Mancini stavolta delude, Pellegrini stanco. Abraham evapora

Colpo del Bologna che vince per 3-1 all'Olimpico contro la Roma ed è sempre più vicino a un posto in Champions League. I felsinei si impongono grazie ai gol di El Azzouzi al 14', Zirkzee al 45' e Saelemaekers al 65' e salgono a quota 62 in classifica a soli due punti dalla Juventus terza. Pesante ko invece per i giallorossi (a segno con Azmoun al 56') che sono quinti con 55 punti, uno solo in più dell'Atalanta e 3 in più della Lazio.

PAGELLE ROMA

SVILAR 5,5 Non impeccabile sulla magia di Zirkee, sugli altri due gol può davvero poco

CELIK 5 Saelemaekers è una zanzara, e il turco non usa alcun prodotto disinfestante cadendo spesso trappola dell’ex milanista (51’ Karsdorp 5: cambia davvero di poco la situazione)

MANCINI 5 Niente gol, e stavolta anche colpa su quelli presi. E’ troppo morbido per esempio sul capolavoro di Zirkee

LLORENTE 5,5 Cerca sempre di giocare d’anticipo, ma il Bologna quando attacca lo fa con tanti uomini. E lo spagnolo può solo cercare di tappare le falle

ANGELINO 5 Gara di corsa con Ndoye che sembra avere tutto un altro spirito. Esce con giallo annesso (51’ Spinazzola 5,5: porta più brio sulla fascia, ma l’effetto dura poco)

CRISTANTE 5,5 Viene preso nella trappola di Motta, dalla quale prova a divincolarsi a spintoni.

PAREDES 6 Prende un giallo comico e pesante in vista di Napoli. Appare comunque il più lucido del reparto e si crea l’occasione divorata per il mancato pareggio

PELLEGRINI 5 Stanchezza sulle gambe, evidente. Sbaglia praticamente tutto sia quando c’è da avanzare sia in fase di copertura

DYBALA 6 Resta il fulcro del gioco. Dispensa assist come fosse il robot delle palline da tennis, ma dall’altra parte non c’è un Sinner a ricevere

ABRAHAM 5 Evapora subito, e non tiene una palla manco a pagarlo. Apprezzabile solo in fase difensiva, ma appare davvero lontano dalla forma migliore (51’ Azmoun 6,5: tutto un altro spessore. Sfonda la porta e prova a giocare di sponda per tutti)

EL SHAARAWY 5 Regala alle stelle un cioccolatino di Dybala e spara sulla faccia di Posch un gol quasi fatto. E anche lui viene travolto dalla stanchezza di coppa (72’ Baldanzi sv: entra a partita compromessa)

DE ROSSI 5,5 Al netto di un arbitraggio opinabile, il Bologna merita il successo contro una Roma stanca e troppo disattenta. Nella ripresa indovina i cambi, ma c’è solo una reazione. Stop pesante nella corsa Champions

