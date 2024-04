Tifoso della Roma malato, la dottoressa: «Edoardo ha iniziato il percorso di fine vita. Non si giudica il dolore degli altri»

di Francesco Balzani

La storia di Edoardo ha toccato il cuore di tanti, anche quello di Daniele De Rossi che ha chiesto pubblicamente di poter fare qualcosa per lui. Il ragazzo aveva chiamato una nota radio romana in lacrime per esprimere il proprio dolore e per annunciare che aveva pensato all'eutanasia in Svizzera, dove gli avevano dato appuntamento proprio per il giorno della finale di Europa League.

Nei giorni scorsi, però, alcuni media hanno messo in serio dubbio la questione bollando come "fake news" una notizia che invece (purtroppo) corrisponde a verità. A spiegarlo pochi minuti fa è stata Stefania Bettinelli, presidente dell’associazione modenese 'Le ali di Camilla', che supporta i pazienti affetti da diverse malattie rare degli epiteli di rivestimento e che ha in cura Edoardo. La dottoressa ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo durante la trasmissione Te la do io Tokyo.

Queste le sue parole sul tifoso giallorosso: «Confermo che Edoardo esiste ed è molto malato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA