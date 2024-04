Edoardo, rintracciato il tifoso della Roma malato terminale. Ma lui vuole restare anonimo: «Non incontrerò la squadra per ora»

di Francesco Balzani

Un messaggio straziante, che ha commosso tutta Italia attirando anche l’attenzione di De Rossi che ieri ha lanciato un messaggio di grande sensibilità in conferenza stampa. Stiamo parlando di Edoardo, il giovane tifoso della AS Roma che qualche giorno fa è intervenuto, durante la trasmissione 'Te La Do io Tokyo' su ‘Teleradiostereo', raccontando del suo tragico momento che lo vede alle prese con una malattia rarissima, allo stato terminale e del suo desiderio di vedere i giallorossi alzare al cielo l'Europa League prima di sottoporsi ad eutanasia. Una telefonata che ha raggiunto prima De Rossi, poi la società.

Tutti si sono messi alla ricerca di Edoardo. E pochi minuti fa, la stessa emittente, è riuscita a mettersi in contatto con lui. La notizia è arrivata anche in Spagna e Inghilterra. Per il momento, però, Edoardo preferisce rimanere nell’anonimato. Ringrazia la Roma, ringrazia tutti i tifosi per l’affetto. Ma non vuole apparire, e non vuole essere compatito.

Edoardo: non incontrerò la Roma

Proprio gli speaker della radio hanno raccontato la lunga telefonata avuta in privato con Edoardo: «È sconvolto dall’affetto che ha ricevuto, assolutamente inaspettato, è stato anche uno sfogo di un tifoso che vive problemi seri da tanti anni.

La Roma è stata subito informata e rispetterà la privacy del ragazzo dichiarando di essere aperta in ogni momento alle richieste di Edoardo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 13:14

