Roma-Bologna 0-0, le pagelle: Zaniolo non punge, il turn over di Mou non funziona

Bologna-Roma, le pagelle del match

Rui Patricio 7: Parte con un’uscita rivedibile su Arnautovic. Poi si oppone con tutto quello che ha nei due tentativi bolognesi nel primo tempo. Nella ripresa è decisivo prima dello spavento della traversa su fuorigioco.

Mancini 5,5: Un po’ di stanchezza post Leicester la sente. Così setta la velocità sul medio e prova a tamponare lontano dall’area. Nella ripresa la stanchezza aumenta. E gli errori pure. Manca anche la sua capoccia in area avversaria.

Kumbulla 6,5: Eletto leader del reparto in assenza di Smalling. Parte con una svirgolata d’agitazione, poi se la cava discretamente contro un Arnautovic che rende la vita difficile a tanti. Ripresa di fisico e muscoli. Con pochissimi errori.

Ibanez 6: Fritto misto, e ci finisce di tutto: recuperi di garra, scivoloni e uscite a denti stretti. Mourinho gradisce, qualche avversario meno. Nella ripresa potrebbe aiutare di più Zalewski in fase di spinta.

Maitland-Niles 5,5: Di solito contro la Scozia l’Inghilterra ha avuto vita facile. Stasera no. Contro Hickey il terzino si alza a fatica. Quando lo fa trova anche qualche raggio di luna. (58’ Karsdorp 6: altra pasta ma i suoi Cross tesi sono trascurati)

Cristante 6,5: Perde in un colpo solo i suoi soliti compagni di reparto. Con Veretout al suo fianco e’ costretto a lavorare maggiormente in fase di copertura dove sbaglia davvero poco. Meno preciso in fase di impostazione. Si fa sentire con urla e occhiatacce sui compagni.

Veretout 5: Come si dice perso in francese? Non ha più nulla del Air Jordan di un anno fa. Poche incursioni, poca grinta, tanti errori. Anche da calcio piazzato sbaglia di tutto. Ripresa con qualche segnale, nulla di trascendentale (76’Shomurodov sv: poco) El

Shaarawy 5,5: Su quella fascia gli occhi sono ancora pieni delle magie di Zalewski. Il faraone ci prova e alimenta speranze che non vengono mantenute con continuità. (58’

Zalewski 5,5 : non spreca mai palla ma a volte non e’ un male sporcarsi un po’. Non riesce a imporre freschezza. Soumaro e compagni lo sovrastano)

Carles Perez 5,5: Lavora e corre quando non gioca. Figuriamoci stasera. Rimedia subito un rigore che solo Fabbri non vede, poi prova a trovare l’angolo di tiro per far male ma trova Skorupski. Ripresa bagnata. (58’ Pellegrini 5,5 non ha la linfa di Leicester. Prova ad aumentare la verticalità ma non riesce a dare la scossa)

Felix 5: Non basta tramutarsi in Forrest Gump. Il ghanese corre e si danna l’anima ma commette errori da strapparsi i cappelli come il mancato tap in a metà primo tempo. Anche in fase di recupero non garantisce i giusto equilibri. Cristante pure lo invita a svegliarsi. (58’Abraham 5,5 :alza sostanza e qualità ma nell’occasione che conta non ha il killer instict)

Zaniolo 5: Unico titolare del consuetò tridente. Prova infilarsi nell’imbuto delle maglie bolognesi risultando spesso inghiottito. Prova anche a far male ma trova Skorupski e tanta sfortuna. Nella ripresa si guarda troppo lo specchio sprecando palloni e ignorando compagni.

Mourinho 5,5: Cambia tanto. Quasi tutto. E ancora non può permetterselo. Prova a mettere i titolari nella ripresa ma la partita rimane bloccata su binari di vorrei ma non posso. La gara col Leicester pesa. Sia quella appena passata sia quella che verrà.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 23:05

